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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области дерево упало на автомобиль во время движения, водитель погиб

В Винницкой области дерево упало на автомобиль во время движения, водитель погиб


фото: Нацполіція
Вблизи с. Бродецкое Козятинского района Винницкой области дерево упало на легковой автомобиль, в результате чего водитель погиб

Об этом в Facebook сообщает полиция области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 октября в Козятинском районе. В результате падения дерева на автомобиль Skoda погиб водитель иномарки. Пассажир транспортного средства госпитализирован. По факту аварии следователи начали уголовное производство", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, дерево упало на автомобиль во время движения. Водитель, 34-летний житель Киева, умер в больнице. Его 66-летний пассажир, житель Липовецкого района, госпитализирован в травматологическое отделение, угрозы его жизни нет.

Обстоятельства ДТП устанавливает следствие.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 8 лет лишения свободы.

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