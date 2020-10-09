9 октября, 2020, 12:46

По состоянию на 10:00 пятницы, 9 октября, в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 803 военнослужащих

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

В течение суток, 8 октября, в ВСУ зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусом. В учреждениях здравоохранения находятся 29 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 97 человек.

На изоляции (в том числе на самоизоляции) по состоянию на 9 октября находятся 454 военных. В ближайшие три дня срок изоляции истекает для 58 человек.

Количество умерших от COVID-19 в ВСУ пока составляет 11 человек, выздоровели 2743 военнослужащих.

✍Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 9 октября в Вооруженных Силах Украины острой ... Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Пятница, 9 октября 2020 г.

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