В ВСУ коронавирусом болеют 803 военнослужащих, в течение суток выявлено 126 случаев - Медицинские силы
Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
В течение суток, 8 октября, в ВСУ зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусом. В учреждениях здравоохранения находятся 29 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 97 человек.
На изоляции (в том числе на самоизоляции) по состоянию на 9 октября находятся 454 военных. В ближайшие три дня срок изоляции истекает для 58 человек.
Количество умерших от COVID-19 в ВСУ пока составляет 11 человек, выздоровели 2743 военнослужащих.
✍Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 9 октября в Вооруженных Силах Украины острой ...Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Пятница, 9 октября 2020 г.
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