В Украине успешно испытали неуправляемые авиационные ракеты РС-80
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
"Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Изделия готовы к досрочной передаче заказчику", - говорится в сообщении.
Ракеты РС-80 могут применяться не только в авиации, а также в составе вооружения наземных платформ и на десантно-штурмовых катерах.
Справка. PC-80 - неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.
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