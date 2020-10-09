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Espreso.tvВойна с РФВ Украине успешно испытали неуправляемые авиационные ракеты РС-80

В Украине успешно испытали неуправляемые авиационные ракеты РС-80

Госкомпания "Артем" завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для нужд Минобороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Изделия готовы к досрочной передаче заказчику", - говорится в сообщении.

Ракеты РС-80 могут применяться не только в авиации, а также в составе вооружения наземных платформ и на десантно-штурмовых катерах.

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Справка. PC-80 - неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

 

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