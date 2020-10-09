В турецком прокате впервые покажут украинский фильм - Минкульт
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"В целом показ состоится в 600 кинотеатрах по всей стране от Стамбула до Анталии. Дистрибуцией фильма занимается турецкая компания MarsMedia", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в турецкой версии трейлера звучит исключительно украинский язык.
Так, по словам главы правления ЧАО "Одесская киностудия" и генерального продюсера фильма Андрея Осипова, это первая украинская кинолента, которую покажут в турецком прокате.
"Крепость Хаджибей" - это кинокартина, которая открывает новое столетие Одесской киностудии. Широкий показ национального фильма за рубежом - это уникальный случай в истории нашего кино. Впервые украинскую киноленту покажут в турецком прокате. Очень радует такое количество экранов в Турции. Мы горды представить украинское кино для иностранных зрителей ", - отметил он.
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