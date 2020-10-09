В столице Кыргызстана между протестующими начались схватки
9 октября, 2020, 15:12
В Бишкеке на площади Ала-Тоо между митингующими началась драка
Об этом сообщает местное издание 24.kg .
Так, на площади Ала-Тоо начались массовые беспорядки. Сторонники нового премьера страны Садира Жапарова устроили драку со сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьера Омурбека Бабанова.
Стороны забрасывают друг друга камнями и бутылками. Началась массовая драка.
- Напомним, в понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста . Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Впоследствии, Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Также на фоне массовых протестов по результатам парламентских выборов, премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку .
- Так, в Кыргызстане оппозиция создала второй координационный совет .
- Впоследствии, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра, ЦИК страны назначит повторные парламентские выборы до 6 ноября.
- 9 октября в МЗ Кыргызстана сообщили, что за медпомощью обратились 1218 пострадавших во время протестов.
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