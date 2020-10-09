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Espreso.tvМирВ столице Кыргызстана между протестующими начались схватки

В столице Кыргызстана между протестующими начались схватки


фото: reuters
В Бишкеке на площади Ала-Тоо между митингующими началась драка

Об этом сообщает местное издание 24.kg .

Так, на площади Ала-Тоо начались массовые беспорядки. Сторонники нового премьера страны Садира Жапарова устроили драку со сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьера Омурбека Бабанова.

Стороны забрасывают друг друга камнями и бутылками. Началась массовая драка.

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