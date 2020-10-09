В Раде зарегистрировали законопроеет об отказе от перевода часов на летнее/зимнее время
Об этом он сообщил в Facebook.
"Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", - написал Стефанчук.
Он заявил, что законопроект направлен на противодействие агрессии со стороны РФ.
"На временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора - Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - добавил нардеп.
Стефанчук отметил, что документ будет способствовать стремлению Украины в ЕС.
"84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европарламентом", - подытожил он.
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