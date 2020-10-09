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Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали законопроеет об отказе от перевода часов на летнее/зимнее время

В Раде зарегистрировали законопроеет об отказе от перевода часов на летнее/зимнее время


фото: gettyimages
Первый заместитель головы Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект "Об исчислении времени в Украине", которым предусматривается установление в Украине единого времени по Киеву и отказ от сезонного перевода часов

Об этом он сообщил в Facebook.

"Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", - написал Стефанчук.

Он заявил, что законопроект направлен на противодействие агрессии со стороны РФ.

"На временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора - Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - добавил нардеп.

Стефанчук отметил, что документ будет способствовать стремлению Украины в ЕС.

"84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европарламентом", - подытожил он.

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