В "Слуге народа" предложили ввести в Украине "карантин выходного дня"

9 октября, 2020, 08:32

Карантином предлагается ограничить работу ресторанов и запретить концерты в выходные

Об этом голова парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя дома, никуда не ездит - ни на концерты, ни в рестораны, ни куда-то еще. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", - пояснил суть предложения нардеп.

Нардеп-"слуга" отметил, что в субботу, 10 октября, состоится совещание у президента, где обсудят изменения постановления о карантинном зонировании.

Радуцкий заявил, что его предложение поддержали в СНБО.

"Надеюсь, что поддержит (предложение, - ред.) президент, это нужно сегодня. То, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку", - отметил он.

Депутат считает, что школы и университеты, высшие учебные заведения, учебные заведения надо отправлять на дистанционное обучение.

Также Радуцкий анонсировал поступление в Украину на следующей неделе первой партии экспресс-тестов из Швейцарии - они имеют 99%-ный сертификат.

"Они будут за 15 минут делать ПЦР, не ИФА, а именно ПЦР. Они очень недорогие. Точность у них выше, чем ПЦР, которые мы обычно делаем", - добавил Радуцкий.

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