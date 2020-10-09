В ОРДЛО приехала комиссия генштаба ВС РФ для контроля сборов армий оккупантов, - разведка
Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает пресс-служба Минобороны Украины.
Отмечается, что цель работы комиссии - контроль проведения сборов с составом 1-го и 2-го армейских корпусов.
"Командование ВС РФ усиливает контроль над деятельностью командного состава соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - отметили разведчики.
По информации ГУР, в штабе 8-й армии ВС России спланировано проведение аттестации офицеров на соответствие занимаемым должностям по итогам боевой подготовки российских оккупационных войск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-