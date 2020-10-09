В ОРДЛО приехала комиссия генштаба ВС РФ для контроля сборов армий оккупантов, - разведка

9 октября, 2020, 14:04

В оккупационных войсках на Донбассе начала работу комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации

Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что цель работы комиссии - контроль проведения сборов с составом 1-го и 2-го армейских корпусов.

"Командование ВС РФ усиливает контроль над деятельностью командного состава соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - отметили разведчики.

По информации ГУР, в штабе 8-й армии ВС России спланировано проведение аттестации офицеров на соответствие занимаемым должностям по итогам боевой подготовки российских оккупационных войск.