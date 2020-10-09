В Николаеве шестерых полицейских подозревают в пытках мужчины в служебном кабинете

9 октября, 2020, 15:24

В Николаеве Государственное бюро расследований сообщило о подозрении шести полицейским в истязании мужчины в одном из отделов полиции

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"21 апреля 2020 года в рамках уголовного производства полицейские проводили обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к похищению электроэнергии для Майнинга криптовалюты. Мужчину заставили пройти в отделение полиции, где ему наносили удары ногами и руками по различным частям тела", - говорится в сообщении.

Всем 6 полицейским вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от занимаемых должностей. В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

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