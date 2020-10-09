В Кыргызстане неизвестные совершили покушение на экс-главу страны Атамбаева

Об этом сообщила советник ексглавы государства, передает местное издание 24.kg.

"Видно, что это боевые патроны. Вот что осталось от бронированного автомобиля", - прокомментировал сам Атамбаев.

Атамбаев заявил, что он не пострадал. Этого нельзя сказать о его автомобиле. Экс-лидер Кыргызстана показал следы от пуль журналистам.

Инцидент произошел, когда машина с Атамбаевым проезжала площадью Ала-Тоо, что в столице Кыргызстана.

В сети сразу же появилось видео момента покушения. Правда, трудно понять, откуда именно раздаются выстрелы.

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