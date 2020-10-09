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Espreso.tvЗдоровьеВ ЦИК - вспышка COVID-19: инфицированы 34 сотрудника

В ЦИК - вспышка COVID-19: инфицированы 34 сотрудника


фото: cvk.gov.ua
Среди сотрудников Центральной избирательной комиссии подтверждено 34 случая COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

"В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 с 281 работника - пока на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно", - говорится в сообщении.

В ЦИК принимают меры безопасности: температурный скрининг дважды в день, обзор врачами людей, у которых подозревается болезнь или которые контактировали с больными, дезинфекция помещений, и минимизация контактов и тому подобное.

"Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", - отметили в комиссии.

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