В ЦИК - вспышка COVID-19: инфицированы 34 сотрудника
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.
"В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 с 281 работника - пока на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно", - говорится в сообщении.
В ЦИК принимают меры безопасности: температурный скрининг дважды в день, обзор врачами людей, у которых подозревается болезнь или которые контактировали с больными, дезинфекция помещений, и минимизация контактов и тому подобное.
"Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", - отметили в комиссии.
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