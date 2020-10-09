В больницах заканчиваются места для больных COVID-19: Кличко обратился к правительству
Об этом он заявил во время пресс-конференции 9 октября.
"Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве", - отметил Кличко.
Мэр сообщил, что речь идет о учреждениях Национальной академии медицинских наук, Министерства здравоохранения и ведомственных медучреждениях.
"Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице. И не могут оставаться в стороне и не оказывать киевлянам необходимую помощь", - добавил он.
- Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за роста количества новых случаев COVID-19 Министерство здравоохранения начало подготовку временных госпиталей для больных .
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