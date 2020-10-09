В Бейруте снова прогремел взрыв

9 октября, 2020, 22:30

В столице Ливана Бейруте прогремел взрыв, вызвавший ударную волну

Об этом сообщает издание Daily Star .

"Взрыв произошел из-за возгорания резервуара для газа у пекарни в районе Тарик-эль-Джедида. Сейчас службы экстренной помощи эвакуируют граждан из домов, находящихся вблизи места взрыва", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, несколько человек пострадали.

A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v - Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо