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Espreso.tvМирВ Бейруте снова прогремел взрыв

В Бейруте снова прогремел взрыв

В столице Ливана Бейруте прогремел взрыв, вызвавший ударную волну

Об этом сообщает издание Daily Star .

"Взрыв произошел из-за возгорания резервуара для газа у пекарни в районе Тарик-эль-Джедида. Сейчас службы экстренной помощи эвакуируют граждан из домов, находящихся вблизи места взрыва", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, несколько человек пострадали.

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