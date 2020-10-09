В Бейруте снова прогремел взрыв
9 октября, 2020, 22:30
В столице Ливана Бейруте прогремел взрыв, вызвавший ударную волну
Об этом сообщает издание Daily Star .
"Взрыв произошел из-за возгорания резервуара для газа у пекарни в районе Тарик-эль-Джедида. Сейчас службы экстренной помощи эвакуируют граждан из домов, находящихся вблизи места взрыва", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, несколько человек пострадали.
A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v- Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020
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