Укрпочта, Мининфраструктуры и Минцифры планируют перевести в онлайн почтовые услуги в Украине

9 октября, 2020, 11:27

Укрпочта, Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации планируют цифровизировать почтовые услуги в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Согласно сообщению, Укрпочта совместно с Минцифры и Мининфраструктуры заключили трехсторонний меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Документ является основой для дальнейшей наработки ряда совместных шагов в рамках цифровой трансформации, развития цифровой инфраструктуры, оптимизации предоставления административных услуг и услуг почтовой связи.

По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, цель министерства - чтобы все публичные услуги можно было получить онлайн, а цифровые аналоги документов принимали по всей территории Украины. Так, совместно с Мининфраструктуры уже запущен транспортный портал электронных услуг, электронный кабинет моряка и начато внедрение электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН).

"И это только первые совместные шаги, в дальнейшем мы планируем оцифровать все административные услуги в сферах транспорта и сделать услуги почтовой связи быстрыми и доступными для граждан и бизнеса, а также обеспечить взаимодействие между ЦПАУ и отделениями Укрпочты и возможность электронной идентификации клиентов Укрпочты", - цитирует издание слова Федорова.

Так, по словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, одним из приоритетных направлений работы для Укрпочты является цифровизация почтовой сферы даже в самых отдаленных уголках Украины, где почтовые отделения - это единственная возможность воспользоваться логистическими, финансовыми и торговыми услугами.

Напомним, 8 октября Укрпочта начала принимать цифровые паспорта в приложении "Дія".

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