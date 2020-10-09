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Espreso.tvСпортУкраинский боксер Редкач бросил вызов американскому чемпиону

Украинский боксер Редкач бросил вызов американскому чемпиону


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач хочет провести поединок против американца Джервонты Дэвиса

Об этом сообщает isport.ua.

Дэвис является обладателем титула регулярного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

"Джервонта, сейчас я жду твоего старшего брата Эдриэна Бронера. Не теряй концентрацию 31 октября. После боя с твоим старшим братом Бронером я буду ждать тебя в первом полусреднем весе. Легко. Уличный боец, который постоянно наносит грязные удары по затылку", - сказал Иван Редкач.

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