Украинский боксер Редкач бросил вызов американскому чемпиону
9 октября, 2020, 17:27
Украинский боксер Иван Редкач хочет провести поединок против американца Джервонты Дэвиса
Об этом сообщает isport.ua.
Дэвис является обладателем титула регулярного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
"Джервонта, сейчас я жду твоего старшего брата Эдриэна Бронера. Не теряй концентрацию 31 октября. После боя с твоим старшим братом Бронером я буду ждать тебя в первом полусреднем весе. Легко. Уличный боец, который постоянно наносит грязные удары по затылку", - сказал Иван Редкач.
- Напомним, 17 июня Иван Редкач вызвал на бой бывшего чемпиона мира американца Шона Портера.
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