Украинский боксер Редкач бросил вызов американскому чемпиону

9 октября, 2020, 17:27

Украинский боксер Иван Редкач хочет провести поединок против американца Джервонты Дэвиса

Об этом сообщает isport.ua.

Дэвис является обладателем титула регулярного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

"Джервонта, сейчас я жду твоего старшего брата Эдриэна Бронера. Не теряй концентрацию 31 октября. После боя с твоим старшим братом Бронером я буду ждать тебя в первом полусреднем весе. Легко. Уличный боец, который постоянно наносит грязные удары по затылку", - сказал Иван Редкач.

Напомним, 17 июня Иван Редкач вызвал на бой бывшего чемпиона мира американца Шона Портера.

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