Украина вышла из соглашения СНГ по борьбе с нелегальными мигрантами
9 октября, 2020, 18:30
Украина выходит из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией
Такая решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании, передает Еспресо.TV .
"Выйти из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией, совершенного 6 марта 1998 в г. Москве, ратифицированного с оговоркой законом Украины от 17 марта 1999 года", - говорится в тексте соответствующего законопроекта.
- 2 сентября правительство денонсировало соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ в сферах ветеринарии, санитарной охраны и карантина растений.
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