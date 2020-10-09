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Espreso.tvОбществоУкраина вышла из соглашения СНГ по борьбе с нелегальными мигрантами

Украина вышла из соглашения СНГ по борьбе с нелегальными мигрантами

Украина выходит из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией

Такая решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании, передает Еспресо.TV .

"Выйти из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией, совершенного 6 марта 1998 в г. Москве, ратифицированного с оговоркой законом Украины от 17 марта 1999 года", - говорится в тексте соответствующего законопроекта.

  • 2 сентября правительство денонсировало соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ в сферах ветеринарии, санитарной охраны и карантина растений.

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