Украина введет санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму
9 октября, 2020, 17:42
Украина введет санкции против Никарагуа из-за незаконного назначения консула в оккупированном Россией Крыму
Соответствующее решение правительство одобрило во время заседания 9 октября.
Кабинет министров Украины решил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения ней консула в оккупированный Россией Крым.
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