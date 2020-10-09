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Espreso.tvМирУкраина введет санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму

Украина введет санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму


фото: flagi.in.ua
Украина введет санкции против Никарагуа из-за незаконного назначения консула в оккупированном Россией Крыму

Соответствующее решение правительство одобрило во время заседания 9 октября.

Кабинет министров Украины решил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения ней консула в оккупированный Россией Крым.

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