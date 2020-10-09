9 октября, 2020, 12:26

Укравтодор выложил в открытом доступе геоданные о дорогах государственного значения и запустил геокалькулятор для более точного отображения дорожных объектов в картографических сервисах

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укравтодора.

"Геоданные о дорогах государственного значения теперь доступны в открытом доступе и в удобном формате", - говорится в сообщении.

Так, по информации Укравтодора, заработал геокалькулятор, который позволяет осуществлять перерасчет километровых координат дорог государственного значения в геопространственные координаты и наоборот. Для программного доступа к этим данным был разработан открытый прикладной программный интерфейс (AРI).

В пресс-службе объяснили, что сейчас в Украине для учета автомобильных дорог или положения объекта на дорогах используется система линейных привязок - столбиков с дорожными знаками (номерами километров), установленных на обочинах или на разделительных полосах автомобильных дорог. При этом определить, где именно на дороге находится то или иное сооружение, было сложно.

"Теперь все происходит автоматически, и вы можете отследить расположение линейных привязок через картографические сервисы (вроде GoogleMaps), имея геопространственные координаты", - отметили в пресс-службе.

По словам председателя Укравтодора Александра Кубракова, цифровизация геоданных дорог и предоставление доступа к ним является основой качественных IT-решений для управления дорожной отраслью.

"Вместе с Министерством цифровой трансформации Украины мы планируем в 2021 году интегрировать инструменты "интерактивной карты" Укравтодора в приложение "Дія". Дорожная инфраструктура должна генерировать открытые данные, которые будут помогать гражданам и государству", - цитирует издание слова Кубракова.

Так, отмечается, что открытые геоданные усовершенствуют процесс мониторинга дорог государственного значения. Проверить, насколько информация в проектной или исполнительной документации соответствует действительности, станет значительно легче. При этом отслеживать приведенные в документации локации можно непосредственно на месте выполнения работ.

Кроме того, это ускорит путешествия и сделает их более комфортными, поскольку GPS-навигаторы смогут более точно сообщать водителям о наличии ремонтных работ на участках дороги и рекомендовать оптимальный маршрут.

Также отмечается, что Геоданные могут повысить точность сбора, систематизации и анализа данных об автомобильных дорогах, объектах и сооружениях на них, транспортных потоках и происшествиях.

В пресс-службе добавили, что сейчас сервис предоставляет доступ к данным о международных, национальных и региональных автомобильных дорогах. В будущем планируется дополнение данными о территориальных дорогах и дорогах местного значения.

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