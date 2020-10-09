У Киева произошло ДТП с опрокидыванием: пострадал один человек

9 октября, 2020, 16:33

В Дарницком районе Киева произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль ГАЗ-24 "Волга"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, по словам свидетелей автомобиль ГАЗ-24 "Волга" двигался по главной дороге по улице Волго-Донской в направлении Харьковского шоссе.

При пересечении перекрестка с улицей Игоря Качуровского в сторону Волге врезался Mitsubishi Outlander, водитель которого двигался по второстепенной и не уступил дорогу.

Так, в результате столкновения "Волга" перевернулась на крышу, водитель получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. В свою очередь водитель Mitsubishi не пострадал.

Сейчас на месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

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