У Киева произошло ДТП с опрокидыванием: пострадал один человек
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Как удалось узнать Стражам Эспрессо, по словам свидетелей автомобиль ГАЗ-24 "Волга" двигался по главной дороге по улице Волго-Донской в направлении Харьковского шоссе.
При пересечении перекрестка с улицей Игоря Качуровского в сторону Волге врезался Mitsubishi Outlander, водитель которого двигался по второстепенной и не уступил дорогу.
Так, в результате столкновения "Волга" перевернулась на крышу, водитель получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. В свою очередь водитель Mitsubishi не пострадал.
Сейчас на месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.
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