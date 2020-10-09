Трюдо пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19 в Канаде

9 октября, 2020, 09:36

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал бесплатное вакцинирование от коронавируса каждому канадцу, как только вакцина будет доступна

Об этом канадский премьер Джастин Трюдо рассказал во время выступления в парламенте, передает "Укринформ".

"Мы очень ценим нашу универсальную систему здравоохранения, благодаря которой такие вещи, как спасительные вакцины, для канадцев бесплатны", - сказал Трюдо.

Он отметил, что правительство создало специальную экспертную комиссию, которая вносит рекомендации по "наилучшему способу распределения вакцин, справедливому и равному".

"Хочу также отметить работу нашего министра государственных закупок, который убедился в том, что мы будем иметь прекрасный доступ к вакцинам со всего мира, как только они станут доступными", - добавил премьер-министр.

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