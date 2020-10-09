Сутки в зоне ООС: оккупанты совершили три обстрела и заминировали территорию возле украинских позиций

9 октября, 2020, 07:45

В течение суток 8 октября в зоне проведения Операции Объединенных сил зафиксированы три провокации со стороны российских оккупационных войск

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 8 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений", - говорится в сообщении.

Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Отмечается, что с начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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