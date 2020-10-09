США разделяет обеспокоенность МВФ по поводу объявления выговора Рожковой и Сологубу, - заявление посольства

9 октября, 2020, 13:54

США разделяет обеспокоенность Международного валютного фонда (МВФ) по поводу недавнего объявления выговора первому замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ за выговор заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу", - говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины.

Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первому замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом независимости НБУ".

8 октября глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман призвал соблюдать принципы управления Национальным банком Украины.

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