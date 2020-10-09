 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаСША разделяет обеспокоенность МВФ по поводу объявления выговора Рожковой и Сологубу, - заявление посольства

США разделяет обеспокоенность МВФ по поводу объявления выговора Рожковой и Сологубу, - заявление посольства


фото: reuters
США разделяет обеспокоенность Международного валютного фонда (МВФ) по поводу недавнего объявления выговора первому замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ за выговор заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу", - говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины.

  • Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первому замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.
  • По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.
  • Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом независимости НБУ".
  • 8 октября глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман призвал соблюдать принципы управления Национальным банком Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать