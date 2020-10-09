SpaceX разрабатывает для Пентагона проект по доставке грузов космическими ракетами
Об этом заявил председатель Транспортного командования США генерал армии Стивен Лайонс, передает ВВС.
По словам Лайонса, SpaceX рассчитывает доставлять груз, эквивалентный полезной нагрузке Boeing C-17 Globemaster III, в любую точку планеты в течение часа.
Генерал армии США отметил, что SpaceX "очень быстро продвигается в этой области" и предположил, что испытания такого способа транспортировки грузов могут состояться уже в 2021 году.
Boeing C-17 Globemaster III - американский стратегический военно-транспортный самолет производства компании McDonnell Douglas, который может перевозить до 76,65 тонн груза.
- Напомним, ранее Маск объявил об испытаниях прототипа ракеты Starship, которая полетит на Марс.
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