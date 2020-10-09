Совет Европы запустил в Украине проект "Молодежь за демократию"
Об этом сообщает "Укринформ".
"Этот проект поддерживает органы местной власти, ОТГ, организации в разработке политики гражданской активности через развитие инклюзивной молодежной политики. С самого начала вызывало беспокойство, что уровень общественного молодежного привлечения на местном уровне очень низкий. Все больше молодежи переезжает в большие города. Поэтому цель проекта - дать почувствовать молодежи, что в небольших городках есть жизнь, и она может быть лучшей", - сказал координатор проекта, представитель Молодежного департамента Совета Европы Руи Гомеш.
Проект реализуется в рамках Плана действий Совета Европы для Украины 2018-2021. Он состоит из трех частей: "Молодые люди - полноправные граждане: поддержка молодежного участия и общественной активности на локальном уровне в Украине", "Качественная молодежная работа в местных молодежных центрах и молодежных организациях: подход, основанный на участии молодежи, и неформальное образование", "Межкультурный диалог и инклюзивная молодежная политика и программы молодежной работы".
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