Штурмовать Капитолий и захватить губернатора Мичигана: ФБР задержала заговорщиков, планировавших спровоцировать гражданскую войну
Об этом сообщает ВВС Украина.
13 человек арестовали по обвинению в терроризме, незаконном хранении оружия и других преступных действиях. Обыски прошли в более чем 10 городах.
В бюро сообщили, что задержанные планировали штурмовать Капитолий, взять ряд чиновников, в частности губернатора, в заложники и провести над ней собственный суд по обвинению в госизмене.
Участники заговора, говорят в ФБР, намеревались начать новую гражданскую войну в США.
Информацию о планах правоохранители получили от агента, который работал под прикрытием.
Летом, по данным ФБР, задержанные тренировались, проводили подготовку и наблюдали за губернатором штата.
Они собирались привлечь к исполнению плана еще около 200 человек.
Нападение на Капитолий планировали совершить до президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Запасным планом было нападение на частный дом губернатора.
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