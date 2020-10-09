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Espreso.tvМирШтурмовать Капитолий и захватить губернатора Мичигана: ФБР задержала заговорщиков, планировавших спровоцировать гражданскую войну

Штурмовать Капитолий и захватить губернатора Мичигана: ФБР задержала заговорщиков, планировавших спровоцировать гражданскую войну


фото: reuters
Федеральное бюро расследований заявило о разоблачении заговора против губернатора штата Мичиган Гретхен Витмер

Об этом сообщает ВВС Украина.

13 человек арестовали по обвинению в терроризме, незаконном хранении оружия и других преступных действиях. Обыски прошли в более чем 10 городах.

В бюро сообщили, что задержанные планировали штурмовать Капитолий, взять ряд чиновников, в частности губернатора, в заложники и провести над ней собственный суд по обвинению в госизмене.

Участники заговора, говорят в ФБР, намеревались начать новую гражданскую войну в США.

Информацию о планах правоохранители получили от агента, который работал под прикрытием.

Летом, по данным ФБР, задержанные тренировались, проводили подготовку и наблюдали за губернатором штата.

Они собирались привлечь к исполнению плана еще около 200 человек.

Нападение на Капитолий планировали совершить до президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Запасным планом было нападение на частный дом губернатора.

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