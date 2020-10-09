Штурмовать Капитолий и захватить губернатора Мичигана: ФБР задержала заговорщиков, планировавших спровоцировать гражданскую войну

Об этом сообщает ВВС Украина.

13 человек арестовали по обвинению в терроризме, незаконном хранении оружия и других преступных действиях. Обыски прошли в более чем 10 городах.

В бюро сообщили, что задержанные планировали штурмовать Капитолий, взять ряд чиновников, в частности губернатора, в заложники и провести над ней собственный суд по обвинению в госизмене.