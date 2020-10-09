СБУ инициировала блокировку запрещенных в Украине российских приложений в AppStore и PlayMarket
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"СБУ инициировала блокировку запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции", - говорится в сообщении.
В то же время Служба безопасности обратилась с просьбой в МИД Украины, чтобы министерство также проинформировало иностранных партнеров, работающих на территории нашего государства, о соблюдении требований действующего законодательства.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки