СБУ инициировала блокировку запрещенных в Украине российских приложений в AppStore и PlayMarket

9 октября, 2020, 14:46

Служба безопасности Украины обратилась к Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс.Такси" и других

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ инициировала блокировку запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции", - говорится в сообщении.

В то же время Служба безопасности обратилась с просьбой в МИД Украины, чтобы министерство также проинформировало иностранных партнеров, работающих на территории нашего государства, о соблюдении требований действующего законодательства.

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