Румыния отозвала своего посла из Минска

9 октября, 2020, 14:56

Румыния присоединилась к ряду стран Евросоюза и отозвала посла из Беларуси

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

По его словам, это был совершено в знак солидарности с Литвой и Польшей.

"Беларуси необходимо понимать, что использование дипломатического давления на государства - члены Евросоюза не поможет диалогу и не принесет положительных результатов", - написал Ауреску.

Напомним, посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерикей Кокаев отозваны из Беларуси.

Министерство иностранных дел Литвы заявило об отзыве своего посла из Беларуси для консультаций.

Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси.

Болгария заявила об отзыве своего посла из Минска для консультаций вслед за рядом стран ЕС, которые уже объявили о таком шаге.