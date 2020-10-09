 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирРумыния отозвала своего посла из Минска

Румыния отозвала своего посла из Минска


фото: enacademic
Румыния присоединилась к ряду стран Евросоюза и отозвала посла из Беларуси

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

По его словам, это был совершено в знак солидарности с Литвой и Польшей.

"Беларуси необходимо понимать, что использование дипломатического давления на государства - члены Евросоюза не поможет диалогу и не принесет положительных результатов", - написал Ауреску.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать