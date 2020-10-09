Румыния отозвала своего посла из Минска
9 октября, 2020, 14:56
Румыния присоединилась к ряду стран Евросоюза и отозвала посла из Беларуси
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
По его словам, это был совершено в знак солидарности с Литвой и Польшей.
"Беларуси необходимо понимать, что использование дипломатического давления на государства - члены Евросоюза не поможет диалогу и не принесет положительных результатов", - написал Ауреску.
- Напомним, посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерикей Кокаев отозваны из Беларуси.
- Министерство иностранных дел Литвы заявило об отзыве своего посла из Беларуси для консультаций.
- Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси.
- Болгария заявила об отзыве своего посла из Минска для консультаций вслед за рядом стран ЕС, которые уже объявили о таком шаге.
We decided to recall our ambassador in #Belarus for consultations in solidarity with Lithuania & Poland. #Belarus needs to understand that using diplomatic pressure on #EU Member States will not help dialogue and will not bring positive results. @RauZbigniew @LinkeviciusL- Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 9, 2020
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