Регионы должны оборудовать больницы системами снабжения кислородом для больных COVID-19 - Шмыгаль

9 октября, 2020, 17:21

МЗ поставило регионам задачу об оборудовании автономными системами снабжения кислородом койко-места, которые будут принимать больных COVID-19

Об этом во время заседания правительства 9 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Министерство здравоохранения поставило регионам задачу о том, чтобы 80% койко-мест, которые будут принимать больных COVID-19, должны быть оборудованы автономными системами снабжения кислородом", - подчеркнул он.

Так, на заседании Кабмин выделил на это 572 млн грн.

"На это выделяются средства, ведь нужно быть готовыми к увеличению нагрузки на медицинские учреждения", - отметил Шмыгаль.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае полного заполнения выделенных для пациентов с коронавирусом койко-мест в больницах, в Украине могут ввести жесткий карантин .

Впоследствии, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за роста новых случаев COVID-19 Министерство здравоохранения начало подготовку временных госпиталей для больных.

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