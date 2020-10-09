"Возникли проблемы с видеокамерой": в парламенте Дании 40 минут выступал человек, который выдавал себя за Тихановскую

9 октября, 2020, 11:31

Фейковая Светлана Тихановская выступала в парламенте Дании в течение 40 минут видеосвязи, пока депутаты не заподозрили, что что-то не так, и спикер не закрыл заседание

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Парламент Дании рассказал, что неизвестный человек 6 октября выступал по видеосвязи на заседании Комитета по вопросам внешней политики, выдавая себя за лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Это удалось сделать благодаря тому, что, когда началась встреча, у фейковых Тихановской и ее сотрудников якобы возникли проблемы с камерой на компьютере, и поэтому ее лицо было невозможно увидеть.

На встрече речь шла о политической ситуации в Беларуси и о том, как Дания может поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека. Встреча длилась около 40 минут.

Во время встречи депутаты поняли, что что-то не так, и спикер завершил заседание. Позже, когда представители комитета связались с соратниками Светланы Тихановской, те сообщили, что она не принимала участия в такой встрече. Кто именно был на связи с комитетом, в датском парламенте не сообщают.

Однако парламентарии отметили, что в ходе встречи "не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании".

"Я надеюсь, что это просто грубая шутка, но это также дает повод для размышлений", - отметил Мартин Лидегор, глава Комитета по вопросам внешней политики парламента Дании.

Его заместитель Михаэль Оструп Йенсен заявил агентству Reuters, что пока не знает, кто стоит за обманом, но указал на признаки российского следа.

"Это может появиться в сатирическом шоу в русскоязычной стране. Или это может быть неуклюжей попыткой шпионажа или плохой шуткой. Я не решусь утверждать", - заявил Лидегор.

"Председательствующий в будущем всегда будет требовать, чтобы камера была включена, когда комитет виртуально встречается с участниками внешних встреч", - сказал по итогам заседания Михаэль Оструп Йенсен.

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