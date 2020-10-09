"В 2021 году хотим закончить": Гетманцев назвал сроки проведения налоговой амнистии после принятия закона
Об этом Гетманцев сказал в интервью Экономической Правде.
"Девять месяцев это все продолжается. Мы хотим ее (налоговую амнистию, - ред.) закончить в 21-м году", - цитирует издание слова Гетманцева.
По его словам, проектом закона о налоговой амнистии предполагается 5% общей ставки, 9% - повышенная ставка на активы за рубежом.
"Для 5% надо деньги положить в банк. Надо показать, что они у тебя есть, деньги должны быть на счету к концу амнистии", - отметил Гетманцев.
Также он добавил, что декларация не может служить доказательством в суде по любым другим правонарушением.
"Я предложил польскую модель: мы вводим до 200 млн в оборот и смотрим, как оно работает 2-3 года, если хорошо работает, - распространяем на всех", - отметил Гетманцев.
Гетманцев подчеркнул, что введение налога на выведенный капитал для рудодобывающей области считает "не только неправильным, но и аморальным".
"Я не понимаю, зачем давать возможность сырьевщикам еще лучше себя чувствовать, чем они себя чувствуют сейчас? Зачем банкам давать такую возможность? Я не понимаю. Поэтому сначала для предпринимателей с оборотом до 200 млн грн в год, затем, если этот эксперимент будет успешным - для всей экономики", - пояснил он.
- Напомним, ранее Гетманцев назвал основные новации проекта закона о налоговой амнистии.
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