"Товар" на 30 млн грн, оружие и связь с "ДНР": СБУ разоблачила в Киевской области филиал международного наркосиндиката "Химпром"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что после ликвидации СБУ в 2019 году большинства структур и нарколабораторий "Химпрома" организаторы наркосиндиката, которые находятся за рубежом, решили работать в Украине через "обособленные подразделения". Они действуют независимо друг от друга, что затрудняет их разоблачение", - рассказали в СБУ.
8 октября спецслужбисты провели 9 обысков в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружили лабораторию по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения наркотиков и колл-центры, принимавших и обрабатывавших заказы.
Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 50 кг PVP, почти 10 кг амфетамина, более 500 литров прекурсоров и оборудование для производства наркотиков. По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет более 30 млн грн.
Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили 5 единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов, 9 поддельных водительских удостоверений и документы, свидетельствующие о причастности одного из организаторов к террористической "МГБ ДНР".
Сейчас задержаны двое участников наркогруппировки, которые изготавливали наркотики. Продолжаются следственные действия относительно более 100 операторов колл-центров.
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