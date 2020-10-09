"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20. Антирекорд больных COVID-19 в Украине и итоги саммита Украина - ЕС
Ведущий и гости программы обсудят эпидемиологические, экономические и политические последствия пандемии коронавируса для Украины, а также подведут итоги саммита ЕС - Украина, который на днях состоялся в Брюсселе.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
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Василий Мокан, народный депутат, фракция "Слуга народа"
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Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
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Михаил Волынец, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина"
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Роман Лозинский, народный депутат, фракция "Голос"
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Анна Гопко, народный депутат ВР 8-го созыва
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Иван Капсамун, редактор отдела политики газеты "День"
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Олеся Яхно, политолог
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Александр Крамаренко, главный редактор журнала Деньги.ua
Напоминаем, что в новом сезоне ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" изменило день и время выхода в эфир. Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в фейсбуке.
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