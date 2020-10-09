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Espreso.tvОбщество"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20. Антирекорд больных COVID-19 в Украине и итоги саммита Украина - ЕС

"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20. Антирекорд больных COVID-19 в Украине и итоги саммита Украина - ЕС

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят эпидемиологические, экономические и политические последствия пандемии коронавируса для Украины, а также подведут итоги саммита ЕС - Украина, который на днях состоялся в Брюсселе.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

  • Василий Мокан, народный депутат, фракция "Слуга народа"

  • Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"

  • Михаил Волынец, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина"

  • Роман Лозинский, народный депутат, фракция "Голос"

  • Анна Гопко, народный депутат ВР 8-го созыва

  • Иван Капсамун, редактор отдела политики газеты "День"

  • Олеся Яхно, политолог

  • Александр Крамаренко, главный редактор журнала Деньги.ua

Напоминаем, что в новом сезоне ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" изменило день и время выхода в эфир. Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в фейсбуке.

 

 
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