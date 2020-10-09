"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20. Антирекорд больных COVID-19 в Украине и итоги саммита Украина - ЕС

9 октября, 2020, 14:20

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят эпидемиологические, экономические и политические последствия пандемии коронавируса для Украины, а также подведут итоги саммита ЕС - Украина, который на днях состоялся в Брюсселе.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Василий Мокан, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"

Михаил Волынец, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина"

Роман Лозинский, народный депутат, фракция "Голос"

Анна Гопко, народный депутат ВР 8-го созыва

Иван Капсамун, редактор отдела политики газеты "День"

Олеся Яхно, политолог

Александр Крамаренко, главный редактор журнала Деньги.ua

Напоминаем, что в новом сезоне ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" изменило день и время выхода в эфир. Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в фейсбуке.