"Поедет куда-то на море": Тихановская предложила предоставить Лукашенко иммунитет передачи власти

9 октября, 2020, 08:27

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предположила возможность предоставления иммунитета самопровозглашенному "президенту" страны Александру Лукашенко с целью осуществления передачи власти

Об этом Тихановская заявила во время визита в Братиславу, передает Deutsche Welle.

"Если решением станет то, что он поедет куда-то на море и будет там проводить время, то это допустимо", - сказала Тихановская.

При этом Тихановская подчеркнула, что не может простить Лукашенко его преступления, но считает, что предоставление ему иммунитета должно стать частью переговоров о передаче власти.

Напомним, ранее Светлана Тихановская выразила желание пригласить президента РФ Владимира Путина быть посредником в переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

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