 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Поедет куда-то на море": Тихановская предложила предоставить Лукашенко иммунитет передачи власти

"Поедет куда-то на море": Тихановская предложила предоставить Лукашенко иммунитет передачи власти


фото: Reuters
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предположила возможность предоставления иммунитета самопровозглашенному "президенту" страны Александру Лукашенко с целью осуществления передачи власти

Об этом Тихановская заявила во время визита в Братиславу, передает Deutsche Welle.

"Если решением станет то, что он поедет куда-то на море и будет там проводить время, то это допустимо", - сказала Тихановская.

При этом Тихановская подчеркнула, что не может простить Лукашенко его преступления, но считает, что предоставление ему иммунитета должно стать частью переговоров о передаче власти.

  • Напомним, ранее Светлана Тихановская выразила желание пригласить президента РФ Владимира Путина быть посредником в переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать