"Лоббируют ДТЭК": члены Нацкомиссии обратились в ГБР из-за давления группы нардепов
Об этом сообщает пресс-служба комиссии .
Члены комиссии в полном составе обратились в ГБР относительно незаконного влияния депутатов Рады с целью принятия незаконных решений.
"Это заявление о совершении преступления в отношении незаконного влияния народных депутатов Украины на членов Национальной комиссии, с использованием служебного положения, статуса депутата", - говорится в сообщении.
Там добавили, что указанная группа системно совершает давление на членов НКРЭКУ.
"Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга" ДТЭК "", - заявили в комиссии.
По данным ЭП, речь идет о нардепах из фракции "Батькивщина" - Алексее Кучеренко, Валентине Наливайченко и Михаиле Волынце.
"Вся публичная риторика нардепов, в том числе и на канале ТРК "Украина", имеет цель, в частности, изменение подхода к стимулирующему регулированию", - говорится в заявлении, которое имеет медиа.
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