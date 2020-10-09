"Лоббируют ДТЭК": члены Нацкомиссии обратились в ГБР из-за давления группы нардепов

9 октября, 2020, 16:36

НКРЭКУ обратилась с заявлением в Государственное бюро расследований относительно влияния народных депутатов на деятельность комиссии с целью принятия незаконных решений

Об этом сообщает пресс-служба комиссии .

Члены комиссии в полном составе обратились в ГБР относительно незаконного влияния депутатов Рады с целью принятия незаконных решений.

"Это заявление о совершении преступления в отношении незаконного влияния народных депутатов Украины на членов Национальной комиссии, с использованием служебного положения, статуса депутата", - говорится в сообщении.

Там добавили, что указанная группа системно совершает давление на членов НКРЭКУ.

"Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга" ДТЭК "", - заявили в комиссии.

По данным ЭП, речь идет о нардепах из фракции "Батькивщина" - Алексее Кучеренко, Валентине Наливайченко и Михаиле Волынце.

"Вся публичная риторика нардепов, в том числе и на канале ТРК "Украина", имеет цель, в частности, изменение подхода к стимулирующему регулированию", - говорится в заявлении, которое имеет медиа.