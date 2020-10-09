"Ключевым является призыв к оккупанту прекратить нарушение прав человека": МИД о докладе Генсека ООН по Крыму

Официальный комментарий украинского МИД обнародован на сайте ведомства.

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание третий доклад Генерального секретаря ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина", который был подготовлен в исполнение одноименной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 74/168 и обнародован 8 октября.

В МИД подчеркнули, что ключевым элементом доклада является призыв генсека ООН к России, как государству-оккупанту, прекратить грубые нарушения прав человека и соблюдать все свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и правами человека.

"Прежде всего, речь идет о прекращении пыток, незаконных арестов, своевольных задержаний, насильственных исчезновений, обеспечении свободы слова, мирных собраний, отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и т. п. На фоне выступлений против Православной Церкви Украины в Крыму важным также является призыв Генерального секретаря ООН обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров", - подчеркнули в ведомстве.

"Российская Федерация продолжает грубо нарушать международное право, используя под предлогом "борьбы с экстремизмом и терроризмом" военные суды на территории РФ для незаконного осуждения граждан Украины. Фиксируются случаи перемещения незаконно задержанных граждан Украины с временно оккупированного полуострова на территорию России без надлежащего информирования родных об их местонахождении и нарушения права на консульский доступ как следствие принудительного изменения гражданства", - прокомментировали в МИДе.

В контексте политики, которая целенаправленно осуществляется российскими оккупационными властями для изменения демографического состава Крымского полуострова, доклад документирует уничтожение частных строений крымских татар как пример принудительного выселения. Особое внимание привлекается к росту числа внутренне перемещенных лиц с временно оккупированного Крыма.

"Констатируем, что, вопреки требованиям резолюции ГА ООН 74/168 и многочисленным призывам международного сообщества, Российская Федерация в очередной раз проигнорировала мандат ГА ООН и не предоставила доступ для Мониторинговой Миссии ООН по правам человека на временно оккупированный Крымский полуостров", - отметили в министерстве.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо