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Espreso.tvМир"Более строгие правила на продажу алкоголя": Меркель предупредила об ограничении в случае увеличения случаев COVID-19

"Более строгие правила на продажу алкоголя": Меркель предупредила об ограничении в случае увеличения случаев COVID-19

В Германии в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации будут введены более строгие меры борьбы с распространением коронавируса

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции с мэрами одиннадцати крупнейших городов Германии, передает dw.

По словам Меркель, новые меры могут предусматривать ужесточение правил ношения масок, ограничения на частные собрания и введение более строгих правил на продажу алкогольных напитков. Канцлер объяснила, что сейчас главным приоритетом является избежание введения полного локдауна, как это было весной.

Меркель подчеркнула, что если рост количества случаев в течение десяти дней не пойдет на спад, то дальнейшие новые ограничения будут неизбежны. Иначе, по ее словам, Германия рискует потерять контроль над эпидемией болезни. Поэтому ближайшие дни и недели будут решающее влияние на то, как Германия будет жить зимой, уверена канцлер.

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