"Более строгие правила на продажу алкоголя": Меркель предупредила об ограничении в случае увеличения случаев COVID-19

9 октября, 2020, 20:19

В Германии в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации будут введены более строгие меры борьбы с распространением коронавируса

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции с мэрами одиннадцати крупнейших городов Германии, передает dw.

По словам Меркель, новые меры могут предусматривать ужесточение правил ношения масок, ограничения на частные собрания и введение более строгих правил на продажу алкогольных напитков. Канцлер объяснила, что сейчас главным приоритетом является избежание введения полного локдауна, как это было весной.