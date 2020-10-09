"Более строгие правила на продажу алкоголя": Меркель предупредила об ограничении в случае увеличения случаев COVID-19
9 октября, 2020, 20:19
В Германии в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации будут введены более строгие меры борьбы с распространением коронавируса
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции с мэрами одиннадцати крупнейших городов Германии, передает dw.
По словам Меркель, новые меры могут предусматривать ужесточение правил ношения масок, ограничения на частные собрания и введение более строгих правил на продажу алкогольных напитков. Канцлер объяснила, что сейчас главным приоритетом является избежание введения полного локдауна, как это было весной.
Меркель подчеркнула, что если рост количества случаев в течение десяти дней не пойдет на спад, то дальнейшие новые ограничения будут неизбежны. Иначе, по ее словам, Германия рискует потерять контроль над эпидемией болезни. Поэтому ближайшие дни и недели будут решающее влияние на то, как Германия будет жить зимой, уверена канцлер.
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