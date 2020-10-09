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Espreso.tvСпортПример для молодежи - российский экс-боец MMA об Усике

Пример для молодежи - российский экс-боец MMA об Усике


фото: Getty Images
Российский экс-боец ММА Олег Тактаров считает, что украинец Александр Усик является примером для молодежи

Об этом Тактаров сообщил в Instagram.

53-летний россиянин считает, что Усик - боксер с наиболее достойной гражданской позицией.

"Мой любимый боксер с наиболее достойной гражданской позицией и человеческой порядочностью. Пример для молодежи - Александр Усик", - написал Олег Тактаров.

Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Поединок состоится 31 октября в Лондоне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official)

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