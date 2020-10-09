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Espreso.tvМирПротесты в Кыргызстане: пострадали более 1,2 тыс. человек, один погиб

Протесты в Кыргызстане: пострадали более 1,2 тыс. человек, один погиб


фото: reuters
В Минздраве Кыргызстана сообщили, что за медпомощью обратились 1218 пострадавших во время протестов

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает местное издание 24.kg.

По оперативным данным Минздрава Кыргызстана, по состоянию на 9 октября в организацию здравоохранения за медицинской помощью обратились 1218 человек.

Из них в стационарах получают лечение 228 человек, один пострадавший в реанимации. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно.

За время протестов погиб один человек - 19-летний Алтынбек уулу Умутбек.

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