Протесты в Кыргызстане: пострадали более 1,2 тыс. человек, один погиб
9 октября, 2020, 14:35
В Минздраве Кыргызстана сообщили, что за медпомощью обратились 1218 пострадавших во время протестов
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает местное издание 24.kg.
По оперативным данным Минздрава Кыргызстана, по состоянию на 9 октября в организацию здравоохранения за медицинской помощью обратились 1218 человек.
Из них в стационарах получают лечение 228 человек, один пострадавший в реанимации. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно.
За время протестов погиб один человек - 19-летний Алтынбек уулу Умутбек.
- Напомним, в понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста . Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Впоследствии Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Также на фоне массовых протестов по результатам парламентских выборов премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку.
- Так, в Кыргызстане оппозиция создала второй координационный совет.
- Впоследствии, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра, ЦИК страны назначит повторные парламентские выборы до 6 ноября.
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