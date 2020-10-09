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Espreso.tvЭкономикаПравительство поддержало передачу местной власти полномочий на установление коммунальных тарифов

Правительство поддержало передачу местной власти полномочий на установление коммунальных тарифов

Кабмин поддержал проект закона о передаче местным властям полномочий на установление коммунальных тарифов

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Правительство выполняет свои обязательства по программе с МВФ, которые имеют дедлайн этого года. Как только мы одобрили проект закона, которым предлагаем передать полномочия устанавливать тарифы на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение от НКРЭКУ к местной власти", - написал Шмыгаль .

Он отметил, что теперь правительство ожидает поддержку законопроекта Верховной Радой.

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