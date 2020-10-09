Потребительские цены с начала года выросли на 1,7%

9 октября, 2020, 15:22

Потребительские цены с начала года по состоянию на конец сентября выросли на 1,7%, базовая инфляция составила 2,6%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2020г. по сравнению с августом 2020г. составила 0,5%, с начала года - 1,7%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что базовая инфляция в сентябре 2020 по сравнению с августом составила 1,1%, а с начала года - 2,6%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего подешевели фрукты и овощи - 8,9% и 7%; на 0,5% и 0,2% - продукты переработки зерновых и кисломолочная продукция. В то же время на 7,3% подорожали яйца, на 1,6% -0,5% - сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из нее, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подорожали на 7,9%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию и другие виды топлива на 3,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,4%.

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