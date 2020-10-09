Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Шумов
9 октября, 2020, 19:35
С начала текущих суток, 9 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим "тишины", применив стрелковое оружие
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.
"С начала текущих суток, 9 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Так, в районе населенного пункта Шумы, противник нарушил режим прекращения огня, осуществив несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений среди наших военнослужащих нет.
Также отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
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