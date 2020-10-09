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Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Шумов

Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Шумов


фото: pravda.com
С начала текущих суток, 9 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим "тишины", применив стрелковое оружие

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 9 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Так, в районе населенного пункта Шумы, противник нарушил режим прекращения огня, осуществив несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди наших военнослужащих нет.

Также отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

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