Официальный курс: доллар дешевеет третий день подряд
9 октября, 2020, 09:18
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 9 октября 2020 года на отметке 28,28 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 8 октября курс составлял 28,32 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 9 октября установлен на уровне 33,27 грн/евро. По состоянию на 8 октября курс составлял 33,33 грн/евро.
На наличном рынке 9 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,20, продают по 28,27 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,15 до 29,00 грн/$, продажи - в пределах 28,24-29,90 грн/$.
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