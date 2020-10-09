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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: доллар дешевеет третий день подряд

Официальный курс: доллар дешевеет третий день подряд

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 9 октября 2020 года на отметке 28,28 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 8 октября курс составлял 28,32 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 9 октября установлен на уровне 33,27 грн/евро. По состоянию на 8 октября курс составлял 33,33 грн/евро.

На наличном рынке 9 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,20, продают по 28,27 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,15 до 29,00 грн/$, продажи - в пределах 28,24-29,90 грн/$.

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