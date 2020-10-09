 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаОбъем внешней торговли Украины в январе - сентябре сократился на 9%, - Гостаможслужба

Объем внешней торговли Украины в январе - сентябре сократился на 9%, - Гостаможслужба

Объем внешней торговли Украины за девять месяцев составил $73,15 млрд, что на 8,7% меньше, чем в январе - сентябре прошлого года

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.

Так, объем внешней торговли Украины в январе - сентябре составил $73,15 млрд, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом экспорт товаров из Украины за девять месяцев сократился на 5,6% - до $35,10 млрд грн. Импорт товаров в Украину сократился почти на 12% и составил $ 38 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли составило $2,95 млрд против $5,95 млрд за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что за этот период Украина больше экспортировала зерновые культуры, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения, а также руды, шлаки и золу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать