Объем внешней торговли Украины в январе - сентябре сократился на 9%, - Гостаможслужба
Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.
Так, объем внешней торговли Украины в январе - сентябре составил $73,15 млрд, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом экспорт товаров из Украины за девять месяцев сократился на 5,6% - до $35,10 млрд грн. Импорт товаров в Украину сократился почти на 12% и составил $ 38 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли составило $2,95 млрд против $5,95 млрд за аналогичный период прошлого года.
Отмечается, что за этот период Украина больше экспортировала зерновые культуры, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения, а также руды, шлаки и золу.
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