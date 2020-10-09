9 октября, 2020, 12:52

Объем внешней торговли Украины за девять месяцев составил $73,15 млрд, что на 8,7% меньше, чем в январе - сентябре прошлого года

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.

Так, объем внешней торговли Украины в январе - сентябре составил $73,15 млрд, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом экспорт товаров из Украины за девять месяцев сократился на 5,6% - до $35,10 млрд грн. Импорт товаров в Украину сократился почти на 12% и составил $ 38 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли составило $2,95 млрд против $5,95 млрд за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что за этот период Украина больше экспортировала зерновые культуры, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения, а также руды, шлаки и золу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb