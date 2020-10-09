Нападение на Филатова: полиция открыла два дела, мэр Днепра назвал Зеленского трусом, а Коломойского - смешным

9 октября, 2020, 14:33

Полиция открыла два дела из-за нападения на встрече мэра Днепра Бориса Филатова с избирателями, когда в него бросили нашатырный спирт

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

С заявлением обратился кандидат в депутаты Днепровского горсовета и лица, которые присутствовали на встрече.

По словам первого, четыре человека пытались сорвать мероприятие, нарушая порядок. Лица, совершившие хулиганские действия, заявили об избиении.

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По этим фактам возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство".

Полиция предупреждает о недопущении провокаций во время избирательного процесса.

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Филатов в Facebook заявил, что на встрече с избирателями теперь ходит в строительных очках. Он отметил, что не боится ни президента Владимира Зеленского, которого он назвал жалким трусом, ни олигарха Игоря Коломойского, которого считает смешным.

"Единственное, чего я боюсь, чтобы они не выжгли мне глаза зеленкой, нашатырем, а теперь уже, например, кислотой. Я просто хочу увидеть тот день, когда вся эта нечисть будет бежать из страны", - резюмировал мэр Днепра.