Нападение на Филатова: полиция открыла два дела, мэр Днепра назвал Зеленского трусом, а Коломойского - смешным
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
С заявлением обратился кандидат в депутаты Днепровского горсовета и лица, которые присутствовали на встрече.
По словам первого, четыре человека пытались сорвать мероприятие, нарушая порядок. Лица, совершившие хулиганские действия, заявили об избиении.
Читайте также: "Коломойский, ты мразь!" - мэр Днепра Филатов заявил, что на него напали, когда рядом была съемочная группа "плюсов"
По этим фактам возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство".
Полиция предупреждает о недопущении провокаций во время избирательного процесса.
Читайте также: Филатов поделился фото нападавших на него и обратился к Зеленскому: "Это опора Вашего режима"
Филатов в Facebook заявил, что на встрече с избирателями теперь ходит в строительных очках. Он отметил, что не боится ни президента Владимира Зеленского, которого он назвал жалким трусом, ни олигарха Игоря Коломойского, которого считает смешным.
"Единственное, чего я боюсь, чтобы они не выжгли мне глаза зеленкой, нашатырем, а теперь уже, например, кислотой. Я просто хочу увидеть тот день, когда вся эта нечисть будет бежать из страны", - резюмировал мэр Днепра.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры