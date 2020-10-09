Нафтогаз предупредил о возможном срыве старта отопительного сезона в ряде городов из-за долгов теплоэнергетических предприятий
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"Нафтогаз призывает основателей 73 предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство - местные органы самоуправления, защитить жителей своих населенных пунктов от проблем со стартом отопительного сезона и решить вопрос критических долгов перед поставщиками", - говорится в сообщении.
Так, по информации компании, речь идет о критической ситуации с долгами предприятий в 50 населенных пунктах.
"Важно понимать, что возобновить поставки газа для соответствующих предприятий без решения проблемы критических долгов нет юридической возможности - это запрещено украинским законодательством", - подчеркнули в пресс-службе.
В компании добавили, что в течение последней недели 11 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, что улучшило или полностью исправило ситуацию в таких населенных пунктах, как Харьков, Днепр, Кривой Рог, Богуслав, Ирпень, Чернобыль, Червоноград, Одесса, Полтава и Кочеток.
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