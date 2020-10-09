Надо прекращать разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ, - Степанов
Об этом Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Интерфакс-Украина.
"У нас аппаратов ИВЛ сейчас используется 8% от общей численности. С более 4300 аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня утром задействованы 411 аппаратов. Я думаю, уже нужно прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ", - сказал Степанов.
Он также отметил, что нет и проблем с поставками медицинского кислорода.
"Что касается кислорода. У нас в стране сегодня шестнадцать компаний, которые поставляют медицинский кислород", - рассказал министр.
Он также сообщил, что правительство на заседании в пятницу приняло постановление о выделении 572 млн грн, "которые пойдут как субвенция в регионы именно для централизованной разводки кислорода в больницах и покупки кислородных концентраторов".
Степанов добавил, что по международным контрактам доставят 150 кислородных концентраторов, "которые будут уже в понедельник и будут развезены по Украине".
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