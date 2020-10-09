Нацслужба здоровья предлагает более чем втрое увеличить выплаты медучреждениям за предоставление паллиативной помощи

9 октября, 2020, 13:17

Национальная служба здоровья предлагает в 3,6 раза увеличить тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи и в 3 раза увеличить тариф на предоставление мобильной паллиативной помощи

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В 2021 году НСЗУ предлагает в 3,6 раза повысить тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи и в 3 раза повысить тариф на предоставление мобильной паллиативной помощи. Реализовать указанные предложения возможно, если будет утверждено увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 год до 225 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по оценке Украинского центра общественных данных, сегодня в паллиативной помощи в Украине нуждаются более 230 тыс. пациентов.

В пресс-службе добавили, что в этом году НСЗУ законтрактовала 485 медицинских учреждений на предоставление паллиативной помощи. Из них 431 медучреждение законтрактовано на предоставление паллиативной помощи пациентам в стационарных условиях, 203 медучреждения - на предоставление мобильной паллиативной помощи.

Так, НСЗУ выплатила этим учреждениям 342 млн грн. В частности, 190 млн грн - за оказание пациентам стационарной паллиативной помощи и 152 млн грн - за предоставление мобильной.

В пресс-службе отметили, что в рамках Программы медицинских гарантий паллиативные пациенты получают бесплатное лечение симптомов заболевания, обезболивание, респираторную и нутритивную поддержку (дыхание и медицинское питание), а также психологическую помощь и обучение членов семьи особенностям ухода за больным.

Чтобы получить паллиативную помощь бесплатно, пациент должен обратиться к врачу, с которым заключена декларация, и он при необходимости выпишет направление на получение такой помощи в стационаре, или на ее оказание мобильной службой по месту пребывания.

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