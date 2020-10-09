На сайте Одесского горсовета заметили агитацию за Труханова

9 октября, 2020, 21:54

Официальный сайт Одесского горсовета содержит вкладку "Онлайн-платформа отчетности Одесского городского главы" Геннадия Труханова, при переходе на которую открывается другой сайт со словами, похожими на название его партии - "Доверяй делам"

Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА .

Так, на главной странице сайта Одесского горсовета есть вкладка "Городская власть", в которой открывается другая - "Онлайн-платформа отчетности Одесского городского головы". При нажатии пользователя перенаправляет на сайт, посвященный работе Труханова.

Этот сайт содержит биографию Труханова, новости о его деятельности на посту городского головы (например, рабочие встречи и т.д.), отчеты о его работе, предвыборная программа "7:40 Стратегия для Одессы", "Карта дел" с нанесенными на городскую карту объектами строительства, доброустрою, ремонтов городской инфраструктуры, выполненными за счет бюджета в течение 2015-2020 годов.

Отметим, что Труханова выдвинула на местные выборы Одесская городская организация политической партии "Доверяй делам".

Как пояснила областная координатор наблюдения за выборами сети ОПОРА Анастасия Матвиенко, "Доверяй делам" является названием партии и одновременно может рассматриваться как предвыборный лозунг этой организации партии.

Кроме того, в самом веб-ресурса разместили предвыборную программу, что также не может рассматриваться вне контекста избирательного процесса, в котором действующий мэр Одессы участвует в качестве кандидата на эту же должность.

В пресс-службе Одесского городского совета на вопрос, почему на сайте, открывающегося с официального веб-ресурса горсовета, используется название партии, ответили: "Слова "Доверяй делам" в данном случае является обычным словосочетанием, а не названием партии. Никакой партийной символики на официальных ресурсах Одесского городского совета нет".

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