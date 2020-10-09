На Марсе обнаружили песчаные дюны в возрасте до миллиарда лет
Об этом сообщает Science Alert, передает " Укринформ ".
Несмотря на сильную эрозию, эти замерзшие дюны очень хорошо сохранились на протяжении длительного времени, гораздо больше, чем окаменелые песчаные волны на Земле, которые, в частности, подвергаются изменениям из-за ветра и воды.
По словам астронома Мэтью Чойнаки с Планетологичного института США в Аризоне, именно понимание того, как эти формы дюны сохранились на протяжении длительного времени, может дать нам понимание осадочных процессов на Марсе и одновременно раскрыть то о геологической истории Красной планеты.
Он добавил, что этим марсовым дюнам около одного миллиарда лет.
Отмечается, что ученые нашли некоторые дюны погребены под десятками метров материала, который предположительно сформировался в результате какого-то катастрофически-вулканического события.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры