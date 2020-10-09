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Espreso.tvОбществоНа Марсе обнаружили песчаные дюны в возрасте до миллиарда лет

На Марсе обнаружили песчаные дюны в возрасте до миллиарда лет


фото: Science Alert
Орбитальный аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Mars Reconnaissance Orbiter сделал на Красной планете снимок дюн, которым до одного миллиарда лет

Об этом сообщает Science Alert, передает " Укринформ ".

Несмотря на сильную эрозию, эти замерзшие дюны очень хорошо сохранились на протяжении длительного времени, гораздо больше, чем окаменелые песчаные волны на Земле, которые, в частности, подвергаются изменениям из-за ветра и воды.

По словам астронома Мэтью Чойнаки с Планетологичного института США в Аризоне, именно понимание того, как эти формы дюны сохранились на протяжении длительного времени, может дать нам понимание осадочных процессов на Марсе и одновременно раскрыть то о геологической истории Красной планеты.

Он добавил, что этим марсовым дюнам около одного миллиарда лет.

Отмечается, что ученые нашли некоторые дюны погребены под десятками метров материала, который предположительно сформировался в результате какого-то катастрофически-вулканического события.

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