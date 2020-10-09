На Луганщине во время тушения огня на мине взорвалась пожарная машина: двое травмированных

9 октября, 2020, 12:53

9 октября в 9:50 в Станично-Луганском районе подорвалась пожарная машина "Амур". Водитель авто и лесник травмированы

Об этом сообщает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

"9 октября 2020 года в 9:50 при тушении пожара в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП "Станично-Луганское ГЛОХ "АМУР". В результате взрыва травмированы водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В.С., 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества Кравцов Р.И., 1978 года рождения, и сотрудник ГСЧС ", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу.

Отмечается, что пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

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